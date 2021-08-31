Professional Rodeo Cowboys Association world standings

PRCA World Standings
Through Tuesday
ALL-AROUND: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $268,740; 2, Paden Bray, Stephenville, TX, $124,536; 3, Caleb Smidt, Bellville, TX, $122,335; 4, Tuf Cooper, Decatur, TX, $121,050; 5, Clay Smith, Broken Bow, OK, $92,016.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $156,056; 2, Tilden Hooper, Carthage, TX, $143,058; 3, Clayton Biglow, Clements, CA, $121,883; 4, Caleb Bennett, Corvallis, MT, $115,240; 5, Kaycee Feild, Genola, UT, $100,321; 6, Jess Pope, Waverly, KS, $97,639; 7, Garrett Shadbolt, Merriman, NE, $83,134; 8, Richmond Champion, Stevensville, MT, $72,480; 9, Cole Reiner, Kaycee, $72,294; 10, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $66,133; 11, Orin Larsen, Manitoba, $60,936; 12, Zach Hibler, Wheeler, TX, $54,858; 13, Cole Franks, Clarendon, TX, $52,876; 14, Taylor Broussard, Estherwood, LA, $50,224; 15, Jamie Howlett, Australia, $48,583; 21, Ty Breuer, Mandan, ND, $40,778; 24, Seth Hardwick, Ranchester, $32,494.
SADDLE BRONC RIDING: 1, Ryder Wright, Milford, UT, $157,520; 2, Stetson Wright, Milford, UT, $156,210; 3, Brody Cress, Hillsdale, $124,159; 4, Dawson Hay, Alberta, $117,130; 5, Zeke Thurston, Alberta, $88,776; 6, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $80,856; 7, Kolby Wanchuk, Alberta, $78,028; 8, Wyatt Casper, Miami, TX, $75,242; 9, Wade Sundell, Boxholm, IA, $72,156; 10, Ben Andersen, Alberta, $69,897; 11, K's Thomson, Alberta, $68,157; 12, Cody DeMoss, Heflin, LA, $64,005; 13, Layton Green, Alberta, $62,688; 14, Spencer Wright, Milford, UT, $62,651; 15, Tegan Smith, Winterset, IA, $61,094; 18, Shorty Garrett, Eagle Butte, SD, $51,186; 30, Jacob Kammerer, Philip, SD, $31,905; 37, Chet Johnson, Douglas, $29,104.
BULL RIDING: 1, Sage Kimzey, Salado, TX, $190,489; 2, Stetson Wright, Milford, UT, $151,674; 3, Josh Frost, Randlett, UT, $124,033; 4, Clayton Sellars, Fruitland Park, FL, $116,427; 5, Dustin Boquet, Bourg, LA, $104,940; 6, JB Mauney, Cotulla, TX, $103,283; 7, Creek Young, Fort Scott, KS, $103,228; 8, Parker Breding, Edgar, MT, $87,152; 9, Laramie Mosley, Palestine, TX, $73,972; 13, Trey Benton, Richards, TX, $69,252; 11, Boudreaux Campbell, Crockett, TX, $68,741; 12, Jordan Spears Redding, CA, $68,688; 13, Colten Fritzlan, Rifle, CO, $66,882; 14, Ruger Piva, Challis, ID, $66,828; 15, Ky Hamilton, Australia, $66,319; 21, Shane Proctor, Grand Coulee, WA, $55,063.
STEER WRESTLING: 1, Jacob Talley, Keatchie, LA, $114,229; 2, Jesse Brown, Baker City, OR, $84,715; 3, Tyler Pearson, Louisville, MS, $74,670; 4, Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID, $71,668; 5, Will Lummus, Byhalia, MS, $69,680; 6, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $67,807; 7, Stockton Graves, Alva, OK, $66,567; 8, Scott Guenther, Alberta, $61,106; 9, Dakota Eldridge, Elko, NV, $57,208; 10, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $54,960; 11, Ty Erickson, Helena, MT, $52,610; 12, Chance Howard, Sadler, TX, $51,761; 13, Nick Guy, Sparta, WI, $51,645; 14, Eli Lord, Sturgis, SD, $49,620; 15, Rowdy Parrott, Mamou, LA, $47,485.
TIE-DOWN ROPING: 1, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $147,836; 2, Shad Mayfield, Clovis, NM, $120,022; 3, Tuf Cooper, Decatur, TX, $119,964; 4, Caleb Smidt, Bellville, TX, $118,038; 5, Westyn Hughes, Caldwell, TX, $108,440; 6, Cory Solomon, Prairie View, TX, $95,193; 7, Ty Harris, San Angelo, TX, $93,388; 8, Marty Yates, Stephenville, TX, $89,116; 9, Hunter Herrin, Apache, OK, $82,253; 10, Haven Meged, Miles City, MT, $81,465; 11, Ryan Jarrett, Comanche, OK, $80,281; 12, Marcos Costa, Menard, TX, $78,250; 13, John Douch, Huntsville, TX, $77,178; 14, Justin Smith, Leesville, LA, $73,430; 15, Kincade Henry, Mount Pleasant, TX, $69,479.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $136,734; 2, Erich Rogers, Round Rock, AZ, $114,523; 3, Kaleb Driggers, Hoboken, GA, $95,693; 4, Clay Smith, Broken Bow, OK, $89,523; 5, Tyler Wade, Terrell, TX, $78,533; 6, Clay Tryan, Billings, MT, $72,847; 7, Andrew Ward, Edmond, OK, $64,902; 8, Clint Summers, Lake City, FL, $64,511; 9, Derrick Begay, Seba Dalkai, AZ, $63,611; 10, Brenten Hall, Jay, OK, $61,759; 11, Riley Minor, Ellensburg, WA, $56,552; 12, Luke Brown, Rock Hill, SC, $55,349; 13, Cody Snow, Los Olivos, CA, $54,760; 14, Hayes Smith, Central Point, OR, $53,980; 15, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $49,964; 17, Kellan Johnson, Casper, $48,333.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Travis Graves, Jay, OK, $115,027; 2, Junior Nogueira, Spain, $111,554; 3, Paden Bray, Stephenville, TX, $109,443; 4, Jade Corkill, Fallon, NV, $89,523; 5, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $80,493, 6, Jake Long, Coffeyville, KS, $77,067; 7, Trey Yates, Pueblo, CO, $73,678; 8, Buddy Hawkins II, Columbus, KS, $64,902; 9, Chase Tryan, Helena, MT, $63,029; 10, Ross Ashford, Lott, TX, $61,569; 11, Brady Minor, Ellensburg, WA, $56,552; 12, Cory Petska, Marana, AZ, $51,166; 13, Cole Davison, Stephenville, TX, $49,248; 14, Carson Johnson, Casper, $48,333; 15, Justin Davis, Cottonwood, CA, $47,601.
BARREL RACING: 1, Hailey Kinsel, Cotulla, TX, $106,605; 2, Shelley Morgan, Eustace, TX, $90,934; 3, Jordon Briggs, Chilton, TX, $73,564; 4, Dona Kay Rule, Minco, OK, $71,237; 5, Jessica Routier, Buffalo, SD, $71,003; 6, Emily Miller-Beisel, Weatherford, OK, $64,834; 7, Wenda Johnson, Pawhuska, OK, $59,537; 8, Amanda Welsh, Gillette, $56,293; 9, Stephanie Fryar, Waco, TX, $52,135; 10, Molly Otto, Grand Forks, ND, $51,982; 11, Stevi Hillman, Weatherford, TX, $50,111; 12, Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX, $47,374; 13, Cheyenne Wimberly, Stephenville, TX, $47,287; 14, Nellie Miller, Cottonwood, CA, $43,715; 15, Kylee Scribner, Azle, TX, $42,857.
BREAKAWAY ROPING: 1, Shelby Boisfoli, Stephenville, TX, $36,199; 2, Sawyer Gilbert, Buffalo, SD, $31,717; 3, JJ Hampton, Stephenville, TX, $31,073; 4, Martha Angelone, Stephenville, TX, $27,216; 5, Nicole Baggarley, Las Cruces, NM, $27,187; 6, Jackie Crawford, Stephenville, TX, $25,524; 7, Kelsie Chace, Dublin, TX, $22,491; 8, Erin Johnson, Fowler, CO, $22,440; 9, Lari Dee Guy, Abilene, TX, $22,392; 10, Danielle Lowman, Gilbert, AZ, $21,073; 11, Hope Thompson, Abilene, TX, $20,755; 12, Cheyanne Guillory, Gainesville, TX, $20,653; 13, Madison Outhier, Fulshear, TX, $19,831; 10, Taylor Munsell, Alva, OK, $17,864; 15, Sarah Morrissey, Ellensburg, WA, $16,212.