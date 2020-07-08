Professional Rodeo Cowboys Association world standings

PRCA World Standings
Through July 7
ALL-AROUND: 1, Tuf Cooper, Decatur, TX, $65,702; 2, Clay Smith, Broken Bow, OK, $60,499; 3, Stetson Wright, Milford, UT, $33,707; 4, Trevor Brazile, Decatur, TX, $20,978; 5, Laramie Allen, Llano, TX, $15,017.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $91,079; 2, Kaycee Feild, Genola, UT, $62,529; 3, Jamie Howlett, Rapid City, SD, $47,892; 4, Leighton Berry, Weatherford, TX, $47,763; 5, Tilden Hooper, Carthage, TX, $45,623; 6, Clayton Biglow, Clements, CA, $43,228; 7, Mason Clements, Draper, UT, $42,060; 8, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $39,921; 9, Ty Breuer, Mandan, ND, $35,966; 10, Winn Ratliff, Leesville, LA, $29,260; 11, Jake Brown, Cleveland, TX, $27,513; 12, Jesse Pope, Marshall, MO, $26,305; 13, Wyatt Bloom, Belgrade, MT, $25,941; 14, Orin Larsen, Inglis, MB, $25,844; 15, Richmond Champion, The Woodlands, TX, $25,773; 19, Cole Reiner, Kaycee, $22,093.
SADDLE BRONC RIDING: 1, Wyatt Casper, Pampa, TX, $134,781; 2, Brody Cress, Hillsdale, $61,256; 3, Ryder Wright, Beaver, UT, $57,885; 4, Shorty Garrett, Eagle Butte, SD, $51,139; 5, Allen Boore, Axtell, UT, $50,432; 6, Cole Elshere, Faith, SD, $40,336; 7, Jacobs Crawley, Stephenville, TX, $36,410; 8, Dawson Hay, Wildwood, AB, $35,331; 9, Sterling Crawley, Huntsville, TX, $32,324; 10, Rusty Wright, Milford, UT, $31,904; 11, Lefty Holman, Visalia, CA, $30,180; 12, Zeke Thurston, Big Valley, AB, $29,734; 13, Tegan Smith, Winterset, IA, $26,072; 14, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $24,523; 15, Isaac Diaz, Desdemona, TX, $24,462.
BULL RIDING: 1, Sage Kimzey, Strong City, OK, $73,237; 2, Dustin Boquet, Bourg, LA, $66,876; 3, Boudreaux Campbell, Crockett, TX, $59,490; 4, Ky Hamilton, Mackay, Australia, $58,520; 5, Brady Portenier, Caldwell, ID, $43,099; 6, Parker McCown, Montgomery, TX, $42,412; 7, Levi Gray, Dairy, OR, $42,384; 8, Colten Fritzlan, Rifle, CO, $39,406; 9, J.T. Moore, Alvin, TX, $37,740; 10, Trevor Kastner, Roff, OK, $37,699; 11, Denton Fugate, Niangua, MO, $37,544; 12, Jeff Askey, Athens, TX, $36,922; 13, Tyler Bingham, Honeyville, UT, $33,723; 14, Ty Wallace, Collbran, CO, $32,631; 15, Ruger Piva, Challis, ID, $32,356.
STEER WRESTLING: 1, Matt Reeves, Cross Plains, TX, $84,640; 2, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $44,499; 3, Jacob Talley, Keatchie, LA, $39,063; 4, Dakota Eldridge, Elko, NV, $35,940; 5, Jacob Edler, State Center, LA, $34,972; 6, Jace Melvin, Fort Pierre, SD, $32,946; 7, Curtis Cassidy, Donaldo, AB, $31,187; 8, Bridger Anderson, Carrington, ND, $30,879; 9, Tanner Brunner, Ramona, KS, $30,329; 10, Ty Erickson, Helena, MT, $27,434; 11, Jule Hazen, Ashland, KS, $25,521; 12, Jesse Brown, Baker City, OR, $24,566; 13, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $23,636; 14, Hunter Cure, Holliday, TX, $23,444; 15, Will Lummus, Byhalia, MS, $22,479.
TIE-DOWN ROPING: 1, Shad Mayfield, Clovis, NM, $143,964; 2, Tuf Cooper, Decatur, TX, $55,304; 3, Caddo Lewallen, Morrison, OK, $40,403; 4, Tyler Milligan, Pawhuska, OK, $39,978; 5, Timber Moore, Aubrey, TX, $34,621; 6, Tyson Durfey, Brock, TX, $34,597; 7, Cory Solomon, Prairie View, TX, $34,466; 8, Ryan Jarrett, Comanche, OK, $32,311; 9, Ty Harris, San Angelo, TX, $30,863; 10, Adam Gray, Seymour, TX, $30,660; 11, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $29,510; 12, Catfish Brown, Collinsville, TX, $28,932; 13, Haven Meged, Miles City, MT, $28,633; 14, Caleb Smidt, Bellville, TX, $28,139; 15, Marty Yates, Stephenville, TX, $27,757.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Luke Brown, Rock Hill, SC, $70,981; 2, Clay Smith, Broken Bow, OK, $55,355; 3, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $50,896; 4, Charly Crawford, Stephenville, TX, $49,134; 5, Colby Lovell, Madisonville, TX, $36,096; 6, Clay Tryan, Billings, MT, $34,130; 7, Kolton Schmidt, Barrhead, AB, $33,963; 8, Clay Ullery, Valleyview, AB, $33,585; 9, Cody Snow, Los Olivos, CA, $33,407; 10, Erich Rogers, Round Rock, AZ, $31,480; 11, Levi Simpson, Ponoka, AB, $27,230; 12, Nelson Wyatt, Clanton, AL, $26,575; 13, Matt Sherwood, Pima, AZ, $26,412; 14, Andrew Ward, Edmond, OK, $23,931; 15, Chad Masters, Cedar Hill, TN, $22,152.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Joseph Harrison, Marietta, OK, $63,755; 2, Jade Corkill, Fallon, NV, $55,355; 3, Logan Medlin, Tatum, NM, $48,525; 4, Travis Graves, Jay, OK, $45,241; 5, Jake Long, Coffeyville, KS, $41,159; 6, Hunter Koch, Vernon, TX, $33,963; 7, Shay Dixon Carroll, La Junta, CO, $33,100; 8, Paden Bray, Stephenville, TX, $31,480; 9, Jake Edwards, Ocala, FL, $30,675; 10, Levi Lord, Sturgis, SD, $27,773; 11, Paul Eaves, Ionedell, MO, $26,747; 12, Buddy Hawkins II, Columbus, KS, $23,931; 13, Trey Yates, Pueblo, CO, $23,638; 14, Tyler Worley, Berryville, AR, $22,839; 15, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $22,152.
BARREL RACING: 1, Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX, $71,393; 2, Jimmie Smith, McDade, TX, $60,463; 3, Jill Wilson, Snyder, TX, $49,988; 4, Hailey Kinsel-Lockwood, Cotulla, TX, $44,434; 5, Dona Kay Rule, Minco, OK, $35,198; 6, Ivy Hurst, Springer, OK, $30,685; 7, Wenda Johnson, Pawhuska, OK, $29,547; 8, Cheyenne Wimberly, Stephenville, TX, $28,088; 9, Shelley Morgan, Eustace, TX, $27,115; 10, Stevi Hillman, Weatherford, TX, $25,886; 11, Brittney Barnett, Stephenville, TX, $24,225; 12, Tiany Schuster, Krum, TX, $24,129; 13, Tillar Murray, Fort Worth, TX, $23,751; 14, Jessica Routier, Buffalo, SD, $23,416; 15, Lisa Lockhart, Oelrichs, SD, $23,121.
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