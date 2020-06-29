Professional Rodeo Cowboys Association world standings

Through June 28
ALL-AROUND: 1, Clay Smith, Broken Bow, OK, $56,890; 2, Tuf Cooper, Decatur, TX, $51,296; 3, Stetson Wright, Milford, UT, $29,446; 4, Trevor Brazile, Decatur, TX, $20,978; 5, Marcus Theriot, Poplarville, MS, $14,936.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $79,913; 2, Kaycee Feild, Genola, UT, $55,750; 3, Jamie Howlett, Rapid City, SD, $44,587; 4, Leighton Berry, Weatherford, TX, $44,215; 5, Clayton Biglow, Clements, CA, $40,970; 6, Mason Clements, Draper, UT, $40,050; 7, Tilden Hooper, Carthage, TX, $38,882; 8, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $31,909; 9, Winn Ratliff, Leesville, LA, $28,899; 10, Ty Breuer, Mandan, ND, $26,981; 11, Wyatt Bloom, Belgrade, MT, $25,941; 12, Jesse Pope, Marshall, MO, $24,686; 13, Richmond Champion, The Woodlands, TX, $23,354; 14, Kody Lamb, Sherwood Park, AB, $22,633; 15, Paden Hurst, Huntsville, TX, $21,309; 17, Cole Reiner, Kaycee, $20,916.
SADDLE BRONC RIDING: 1, Wyatt Casper, Pampa, TX, $124,063; 2, Brody Cress, Hillsdale, $55,931; 3, Ryder Wright, Beaver, UT, $49,986; 4, Allen Boore, Axtell, UT, $49,660; 5, Shorty Garrett, Eagle Butte, SD, $47,360; 6, Cole Elshere, Faith, SD, $38,243; 7, Dawson Hay, Wildwood, AB, $35,331; 8, Jacobs Crawley, Stephenville, TX, $33,307; 9, Sterling Crawley, Huntsville, TX, $31,003; 10, Lefty Holman, Visalia, CA, $27,258; 11, Tegan Smith, Winterset, IA, $26,072; 12, Rusty Wright, Milford, UT, $25,769; 13, Spencer Wright, Milford, UT, $24,389; 14, Taygen Schuelke, Newell, SD, $21,436; 15, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $21,323.
BULL RIDING: 1, Sage Kimzey, Strong City, OK, $69,026; 2, Dustin Boquet, Bourg, LA, $61,975; 3, Boudreaux Campbell, Crockett, TX, $56,795; 4, Ky Hamilton, Mackay, Australia, $54,067; 5, Levi Gray, Dairy, OR, $42,384; 6, Parker McCown, Montgomery, TX, $41,897; 7, J.T. Moore, Alvin, TX, $37,740; 8, Brady Portenier, Caldwell, ID, $37,339; 9, Denton Fugate, Niangua, MO, $35,377; 10, Trevor Kastner, Roff, OK, $34,286; 11, Tyler Bingham, Honeyville, UT, $33,723; 12, Jeff Askey, Athens, TX, $32,456; 13, Ruger Piva, Challis, ID, $32,356; 14, Colten Fritzlan, Rifle, CO, $32,078; 15, Ty Wallace, Collbran, CO, $30,226.
STEER WRESTLING: 1, Matt Reeves, Cross Plains, TX, $84,640; 2, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $37,083; 3, Dakota Eldridge, Elko, NV, $35,940; 4, Jacob Talley, Keatchie, LA, $34,517; 5, Curtis Cassidy, Donaldo, AB, $31,187; 6, Jace Melvin, Fort Pierre, SD, $28,467; 7, Jacob Edler, State Center, LA, $27,535; 8, Ty Erickson, Helena, MT, $27,144; 9, Bridger Anderson, Carrington, ND, $26,909; 10, Tanner Brunner, Ramona, KS, $26,235; 11, Hunter Cure, Holliday, TX, $23,444; 12, Jule Hazen, Ashland, KS, $22,590; 13, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $21,482; 14, Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID, $19,261; 15, Tyler Pearson, Louisville, MS, $18,967.
TIE-DOWN ROPING: 1, Shad Mayfield, Clovis, NM, $138,365; 2, Tuf Cooper, Decatur, TX, $44,035; 3, Caddo Lewallen, Morrison, OK, $40,403; 4, Tyler Milligan, Pawhuska, OK, $39,978; 5, Cory Solomon, Prairie View, TX, $34,466; 6, Timber Moore, Aubrey, TX, $29,896; 7, Catfish Brown, Collinsville, TX, $28,932; 8, Tyson Durfey, Brock, TX, $27,506; 9, Haven Meged, Miles City, MT, $27,429; 10, Ty Harris, San Angelo, TX, $27,237; 11, Riley Pruitt, Gering, NE, $25,663; 12, Adam Gray, Seymour, TX, $25,389; 13, Caleb Smidt, Bellville, TX, $25,277; 14, Marty Yates, Stephenville, TX, $23,934; 15, Westyn Hughes, Caldwell, TX, $23,290.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Luke Brown, Rock Hill, SC, $69,056; 2, Clay Smith, Broken Bow, OK, $51,747; 3, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $43,720; 4, Charly Crawford, Stephenville, TX, $37,796; 5, Clay Ullery, Valleyview, AB, $33,350; 6, Cody Snow, Los Olivos, CA, $31,087; 7, Colby Lovell, Madisonville, TX, $28,766; 8, Matt Sherwood, Pima, AZ, $26,412; 9, Kolton Schmidt, Barrhead, AB, $25,666; 10, Andrew Ward, Edmond, OK, $23,931; 11, Clay Tryan, Billings, MT, $21,044; 12, Chad Masters, Cedar Hill, TN, $20,119; 13, Kal Fuller, Bozeman, MT, $18,873; 14, Jeff Flenniken, Caldwell, ID, $17,442; 15, Brenten Hall, Jay, OK, $16,966.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Joseph Harrison, Marietta, OK, $63,650; 2, Jade Corkill, Fallon, NV, $51,747; 3, Travis Graves, Jay, OK, $38,065; 4, Logan Medlin, Tatum, NM, $37,187; 5, Jake Edwards, Ocala, FL, $30,675; 6, Jake Long, Coffeyville, KS, $28,073; 7, Hunter Koch, Vernon, TX, $25,666; 8, Buddy Hawkins II, Columbus, KS, $23,931; 9, Trey Yates, Pueblo, CO, $2638; 10, Shay Dixon Carroll, La Junta, CO, $20,698; 11, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $20,119; 12, Junior Nogueira, Spain, $19,652; 13, Paul Eaves, Ionedell, MO, $19,416; 14, Tyler Worley, Berryville, AR, $19,118; 15, Kyle Lockett, Visalia, CA, $18,222;.
BARREL RACING: 1, Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX, $67,144; 2, Jimmie Smith, McDade, TX, $56,677; 3, Hailey Kinsel-Lockwood, Cotulla, TX, $43,208; 4, Jill Wilson, Snyder, TX, $38,373; 5, Ivy Hurst, Springer, OK, $30,685; 6, Dona Kay Rule, Minco, OK, $25,993; 7, Tillar Murray, Fort Worth, TX, $23,751; 8, Tiany Schuster, Krum, TX, $22,668; 9, Stevi Hillman, Weatherford, TX, $22,654; 10, Wenda Johnson, Pawhuska, OK, $22,457; 11, Brittney Barnett, Stephenville, TX, $22,099; 12, Taylor Langdon, Aubrey, TX, $21,980; 13, Ryann Pedone, Sunset, TX, $21,519; 14, Carly Taylor, Andersonville, TX, $21,424; 15, Shelley Morgan, Eustace, TX, $21,309.
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