Professional Rodeo Cowboys Association world standings

PRCA World Standings
Through June 24
ALL-AROUND: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $110,531; 2, Tuf Cooper, Decatur, TX, $75,804; 3, Josh Frost, Randlett, UT, $44,557; 4, Caleb Smidt, Bellville, TX, $43,920; 5, Clay Smith, Broken Bow, OK, $33,551.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $81,841; 2, Tilden Hooper, Carthage, TX, $81,365; 3, Clayton Biglow, Clements, CA, $53,907; 4, Kaycee Feild, Genola, UT, $44,550; 5, Richmond Champion, Stevensville, MT, $44,549; 6, Garrett Shadbolt, Merriman, NE, $43,641; 7, Cole Reiner, Kaycee, $37,149; 8, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $36,030; 9, Caleb Bennett, Corvallis, MT, $32,840; 10, Taylor Broussard, Estherwood, LA, $31,931; 11, Shane O'Connell, Rapid City, SD, $30,769; 12, Chad Rutherford, Hillsboro, TX, $26,329; 13, Zach Hibler, Wheeler, TX, $23,056; 14, Will Lowe, Amarillo, TX, $20,825; 15, Jess Pope, Waverly, KS, $20,601; 24, Seth Hardwick, Ranchester, $14,554; 25, Ty Breuer, Mandan, ND, $13,098.
SADDLE BRONC RIDING: 1, Ryder Wright, Milford, UT, $94,929; 2, Stetson Wright, Milford, UT, $84,401; 3, Dawson Hay, Alberta, $54,630; 4, Kolby Wanchuk, Alberta, $44,306; 5, Cody DeMoss, Heflin, LA, $44,212; 6, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $40,724; 7, Wyatt Casper, Miami, TX, $35,120; 8, Brody Cress, Hillsdale, $34,098; 9, Spencer Wright, Milford, UT, $31,001; 10, Jake Finlay, Australia, $29,044; 11, Zeke Thurston, Alberta, $29,780; 12, Sage Newman, Melstone, MT, $25,563; 13, Tegan Smith, Winterset, IA, $25,244; 14, Jake Watson, British Columbia, $23,118; 15, Lefty Holman, Visalia, CA, $22,818; 16, Shorty Garrett, Eagle Butte, SD, $22,730; 18, Chet Johnson, Douglas, $21,696.
BULL RIDING: 1, Sage Kimzey, Salado, TX, $106,705; 2, Stetson Wright, Milford, UT, $64,211; 3, Colten Fritzlan, Rifle, CO, $63,743; 4, Clayton Sellars, Fruitland Park, FL, $62,984; 5, Josh Frost, Randlett, UT, $62,417; 6, Parker Breding, Edgar, MT, $49,382; 7, Laramie Mosley, Palestine, TX, $48,465; 8, Dustin Boquet, Bourg, LA, $44,942; 9, Roscoe Jarboe, New Plymouth, ID, $44,239; 10, Boudreaux Campbell, Crockett, TX, $42,402; 11, Trey Benton, Richards, TX, $41,418; 12, Creek Young, Fort Scott, KS, $39,761; 13, Ruger Piva, Challis, ID, $37,566; 14, JB Mauney, Cotulla, TX, $35,713; 15, Trevor Kastner, Roff, OK, $32,827; 19, Shane Proctor, Grand Coulee, WA, $24,763.
STEER WRESTLING: 1, Jacob Talley, Keatchie, LA, $77,343; 2, Tyler Pearson, Louisville, MS, $48,006; 3, Scott Guenther, Alberta, $43,627; 4, Jesse Brown, Baker City, OR, $38,849; 5, Will Lummus, Byhalia, MS, $34,487; 6, Nick Guy, Sparta, WI, $29,446; 7, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $25,527; 8, Stockton Graves, Alva, OK, $25,280; 9, Marc Joiner, Loranger, LA, $23,486; 10, Dakota Eldridge, Elko, NV, $22,937; 11, Jacob Edler, Alva, OK, $22,570; 12, Ty Erickson, Helena, MT, $21,728; 13, Luke Branquinho, Los Alamos, CA, $20,515; 14, Cody Devers, Balko, OK, $18,807; 15, Eli Lord, Sturgis, SD, $17,936.
TIE-DOWN ROPING: 1, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $99,661; 2, Tuf Cooper, Decatur, TX, $74,718; 3, Westyn Hughes, Caldwell, TX, $42,784; 4, Shad Mayfield, Clovis, NM, $40,550; 5, Caleb Smidt, Bellville, TX, $39,940; 6, Ryan Jarrett, Comanche, OK, $39,657; 7, Kyle Lucas, Alberta, $37,649; 8, Haven Meged, Miles City, MT, $37,050; 9, Kincade Henry, Mount Pleasant, TX, $34,078; 10, Marty Yates, Stephenville, TX, $31,952; 11, Hunter Herrin, Apache, OK, $31,766; 12, Cooper Martin, Alma, KS, $31,624; 13, Adam Gray, Seymour, TX, $29,279; 14, Cory Solomon, Prairie View, TX, $29,095; 15, Marcos Costa, Menard, TX, $28.283.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Erich Rogers, Round Rock, AZ, $79,223; 2, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $63,519; 3, Andrew Ward, Edmond, OK, $38,743; 4, Riley Minor, Ellensburg, WA, $29,535; 5, Clay Smith, Broken Bow, OK, $28,381; 6, Luke Brown, Rock Hill, SC, $27,401; 7, Hayes Smith, Central Point, OR, $24,223; 8, Clay Tryan, Billings, MT, $23,604; 9, Cody Snow, Los Olivos, CA, $23,280; 10, Tyler Wade, Terrell, TX, $22,168; 11, Brenten Hall, Jay, OK, $21,901; 12, Aaron Tsinigine, Tuba City, AZ, $21,279; 13, Lightning Aguilera, Athens, TX, $20,883; 14, Tate Kirchenschlager, Yuma, CO, $16,753; 15, Garrett Rogers, Baker City, OR, $15,420.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Paden Bray, Stephenville, TX, $74,143; 2, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $52,350, 3, Travis Graves, Jay, OK, $41,813; 4, Buddy Hawkins II, Columbus, KS, $38,743; 5, Junior Nogueira, Spain, $31,036; 6, Brady Minor, Ellensburg, WA, $29,535; 7, Jade Corkill, Fallon, NV, $28,381; 8, Jake Long, Coffeyville, KS, $27,825; 9, Trevor Nowlin, Casa Grande, AZ, $22,985; 10, Chase Tryan, Helena, MT, $21,244; 11, Bryce Crites, Welch, OK, $20,063; 12, Justin Davis, Cottonwood, CA, $18,318; 13, Cole Davison, Stephenville, TX, $16,753; 14, Kyle Lockett, Visalia, CA, $16,452; 15, Logan Medlin, Tatum, NM, $15,882; 16, Trey Yates, Pueblo, CO, $15,733.
BARREL RACING: 1, Shelley Morgan, Eustace, TX, $47,113; 2, Dona Kay Rule, Minco, OK, $38,623; 3, Wenda Johnson, Pawhuska, OK, $31,768; 4, Amanda Welsh, Gillette, $31,687; 5, Tiany Schuster, Krum, TX, $29,500; 6, Carly Taylor, Andersonville, TN, $28,452; 7, Kelley Carrington-French, Boston, GA, $28,178; 8, Emily Miller, Weatherford, OK, $27,134; 9, Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX, $26,814; 10, Jessica Telford, Caldwell, ID, $25,785; 11, Ivy Saebens, Nowata, OK, $24,593; 12, Megan Champion, Ukiah, CA, $24,255; 13, Jordon Briggs, Chilton, TX, $24,246; 14, Stephanie Fryar, Waco, TX, $23,846; 15, Lacinda Rose, Willard, MO, $23,345.
BREAKAWAY ROPING: 1, Shelby Boisfoli, Stephenville, TX, $15,586; 2, Martha Angelone, Stephenville, TX, $14,291; 3, Lari Dee Guy, Abilene, TX, $11,814; 4, Kelsie Chace, Dublin, TX, $11,811; 5, JJ Hampton, Stephenville, TX, $11,743; 6, Hope Thompson, Abilene, TX, $11,005; 7, Madison Outhier, Fulshear, TX, $10,997; 8, Samantha Fulton, Miller, SD, $10,035; 9, Jackie Crawford, Stephenville, TX, $9,934; 10, Erin Johnson, Fowler, CO, $9,899; 11, Taylor Munsell, Alva, OK, $9,065; 12, Sarah Morissey, Thedford, NE, $8,440; 13, Nicole Baggarley, Las Cruces, NM, $8,210; 14, Tierra Zapalac, Smithville, TX, $8,004; 15, Loni Kay Lester, Gonzales, TX, $7,769.