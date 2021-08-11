Professional Rodeo Cowboys Association world standings

PRCA World Standings
Through Tuesday
ALL-AROUND: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $221,849; 2, Tuf Cooper, Decatur, TX, $121,044; 3, Paden Bray, Stephenville, TX, $115,466; 4, Caleb Smidt, Bellville, TX, $111,590; 5, Josh Frost, Randlett, UT, $84,200.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $156,176; 2, Tilden Hooper, Carthage, TX, $129,671; 3, Caleb Bennett, Corvallis, MT, $99,284; 4, Clayton Biglow, Clements, CA, $96,858; 5, Kaycee Feild, Genola, UT, $92,348; 6, Jess Pope, Waverly, KS, $81,241; 7, Garrett Shadbolt, Merriman, NE, $75,507; 8, Richmond Champion, Stevensville, MT, $69,916; 9, Cole Reiner, Kaycee, $64,520; 10, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $60,304; 11, Cole Franks, Clarendon, TX, $51,319; 12, Zach Hibler, Wheeler, TX, $51,078; 13, Orin Larsen, Manitoba, $49,872; 14, Jamie Howlett, Australia, $45,168; 15, Taylor Broussard, Estherwood, LA, $44,205; 23, Ty Breuer, Mandan, ND, $29,271; 26, Seth Hardwick, Ranchester, $26,586.
SADDLE BRONC RIDING: 1, Ryder Wright, Milford, UT, $142,714; 2, Stetson Wright, Milford, UT, $131,576; 3, Brody Cress, Hillsdale, $111,652; 4, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $73,690; 5, Dawson Hay, Alberta, $72,4744; 6, Kolby Wanchuk, Alberta, $68,419; 7, Wyatt Casper, Miami, TX, $60,007; 8, Spencer Wright, Milford, UT, $59,552; 9, Cody DeMoss, Heflin, LA, $58,610; 10, Zeke Thurston, Alberta, $55,193; 11, Lefty Holman, Visalia, $54,675; 12, Sage Newman, Melstone, MT, $53,935; 13, Tegan Smith, Winterset, IA, $52,463; 14, Ben Andersen, Alberta, $48,573; 15, Shorty Garrett, Eagle Butte, SD, $46,954; 18, K's Thomson, Alberta, $42,888; 28, Jacob Kammerer, Philip, SD, $31,090; 32, Chet Johnson, Douglas, $27,242.
BULL RIDING: 1, Sage Kimzey, Salado, TX, $173,924; 2, Stetson Wright, Milford, UT, $129,120; 5, Josh Frost, Randlett, UT, $103,464; 4, JB Mauney, Cotulla, TX, $103,361; 5, Clayton Sellars, Fruitland Park, FL, $101,762; 6, Creek Young, Fort Scott, KS, $88,424; 7, Dustin Boquet, Bourg, LA, $85,373; 8, Parker Breding, Edgar, MT, $79,295; 9, Colten Fritzlan, Rifle, CO, $66,882; 10, Ruger Piva, Challis, ID, $63,511; 11, Boudreaux Campbell, Crockett, TX, $63,200; 12, Laramie Mosley, Palestine, TX, $60,292; 13, Trey Benton, Richards, TX, $56,861; 14, Ky Hamilton, Australia, $56,042; 15, Brady Portenier, Caldwell, ID, $54,116; 21, Shane Proctor, Grand Coulee, WA, $41,897.
STEER WRESTLING: 1, Jacob Talley, Keatchie, LA, $110,329; 2, Jesse Brown, Baker City, OR, $74,383; 3, Tyler Pearson, Louisville, MS, $73,528; 4, Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID, $69,395; 5, Stockton Graves, Alva, OK, $65,622; 6, Will Lummus, Byhalia, MS, $63,927; 7, Scott Guenther, Alberta, $54,700; 8, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $51,608; 9, Dakota Eldridge, Elko, NV, $50,440; 10, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $48,457; 11, Nick Guy, Sparta, WI, $48,378; 12, Chance Howard, Sadler, TX, $45,238; 13, Eli Lord, Sturgis, SD, $43,744; 14, Ty Erickson, Helena, MT, $42,257; 15, Cody Devers, Balko, OK, $41,476.
TIE-DOWN ROPING: 1, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $137,088; 2, Tuf Cooper, Decatur, TX, $119,958; 3, Caleb Smidt, Bellville, TX, $104,975; 4, Shad Mayfield, Clovis, NM, $96,127; 5, Westyn Hughes, Caldwell, TX, $89,416; 6, Cory Solomon, Prairie View, TX, $82,219; 7, Ryan Jarrett, Comanche, OK, $75,564; 8, Hunter Herrin, Apache, OK, $73,464; 9, Haven Meged, Miles City, MT, $71,704; 10, Ty Harris, San Angelo, TX, $71,645; 11, Marty Yates, Stephenville, TX, $68,673; 12, Marcos Costa, Menard, TX, $66,975; 13, John Douch, Huntsville, TX, $65,627; 14, Justin Smith, Leesville, LA, $62,440; 15, Andrew Burks, Kiln, MS, $59,018.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $130,536; 2, Erich Rogers, Round Rock, AZ, $110,439; 3, Clay Smith, Broken Bow, OK, $71,873; 4, Kaleb Driggers, Hoboken, GA, $69,393; 5, Tyler Wade, Terrell, TX, $64,322; 6, Clay Tryan, Billings, MT, $57,485; 7, Derrick Begay, Seba Dalkai, AZ, $57,087; 8, Cody Snow, Los Olivos, CA, $53,222; 9, Andrew Ward, Edmond, OK, $52,587; 10, Clint Summers, Lake City, FL, $49,874; 11, Brenten Hall, Jay, OK, $48,818; 12, Luke Brown, Rock Hill, SC, $48,199; 13, Riley Minor, Ellensburg, WA, $47,222; 14, Hayes Smith, Central Point, OR, $44,144; 15, Tate Kirchenschlager, Yuma, CO, $43,697; 16, Kellan Johnson, Casper, $41,826.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Travis Graves, Jay, OK, $108,830; 2, Paden Bray, Stephenville, TX, $104,899; 3, Junior Nogueira, Spain, $85,254; 4, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $80,486, 5, Jade Corkill, Fallon, NV, $71,873; 6, Jake Long, Coffeyville, KS, $61,706; 7, Buddy Hawkins II, Columbus, KS, $52,587; 8, Chase Tryan, Helena, MT, $51,930; 9, Trey Yates, Pueblo, CO, $48,961; 10, Brady Minor, Ellensburg, WA, $47,222; 11, Ross Ashford, Lott, TX, $46,932; 12, Cory Petska, Marana, AZ, $44,642; 13, Cole Davison, Stephenville, TX, $43,697; 14, Logan Medlin, Tatum, NM, $42,499;15, Carson Johnson, Casper, $41,826.
BARREL RACING: 1, Hailey Kinsel, Cotulla, TX, $102,979; 2, Shelley Morgan, Eustace, TX, $90,348; 3, Jordon Briggs, Chilton, TX, $71,822; 4, Dona Kay Rule, Minco, OK, $70,384; 5, Jessica Routier, Buffalo, SD, $66,101; 6, Emily Miller-Beisel, Weatherford, OK, $60,801; 7, Wenda Johnson, Pawhuska, OK, $57,396; 8, Stephanie Fryar, Waco, TX, $51,656; 9, Amanda Welsh, Gillette, $51,318; 10, Stevi Hillman, Weatherford, TX, $47,580; 11, Cheyenne Wimberly, Stephenville, TX, $47,158; 12, Molly Otto, Grand Forks, ND, $46,104; 13, Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX, $44,366; 14, Nellie Miller, Cottonwood, CA, $43,422; 15, Ivy Saebens, Nowata, OK, $42,553.
BREAKAWAY ROPING: 1, Shelby Boisfoli, Stephenville, TX, $33,554; 2, JJ Hampton, Stephenville, TX, $31,073; 3, Sawyer Gilbert, Buffalo, SD, $28,235; 4, Nicole Baggarley, Las Cruces, NM, $26,164; 5, Martha Angelone, Stephenville, TX, $24,734; 6, Jackie Crawford, Stephenville, TX, $23,912; 7, Erin Johnson, Fowler, CO, $21,879; 8, Lari Dee Guy, Abilene, TX, $21,789; 9, Cheyanne Guillory, Gainesville, TX, $20,653; 10, Hope Thompson, Abilene, TX, $19,283; 11, Kelsie Chace, Dublin, TX, $19,065; 12, Taylor Munsell, Alva, OK, $17,864; 13, Madison Outhier, Fulshear, TX, $16,355; 14, Sarah Morrissey, Ellensburg, WA, $16,212; 15, Samantha Fulton, Miller, SD, $15,206.