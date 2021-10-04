Professional Rodeo Cowboys Association world standings

PRCA World Standings
Through Sept. 30
ALL-AROUND: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $320,482; 2, Paden Bray, Stephenville, TX, $135,143; 3, Clay Smith, Broken Bow, OK, $128,360; 4, Caleb Smidt, Bellville, TX, $122,311; 5, Tuf Cooper, Decatur, TX, $121,560.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Tilden Hooper, Carthage, TX, $161,952; 2, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $156,056; 3, Clayton Biglow, Clements, CA, $142,004; 4, Caleb Bennett, Corvallis, MT, $140,213; 5, Kaycee Feild, Genola, UT, $125,856; 6, Jess Pope, Waverly, KS, $110,024; 7, Richmond Champion, Stevensville, MT, $98,945; 8, Cole Reiner, Kaycee, $98,216; 9, Orin Larsen, Manitoba, $97,844; 10, Garrett Shadbolt, Merriman, NE, $96,013; 11, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $85,675; 12, Cole Franks, Clarendon, TX, $77,393; 13, R.C. Landingham, Hat Creek, CA, $72,129; 14, Taylor Broussard, Estherwood, LA, $70,2044; 15, Zach Hibler, Wheeler, TX, $65,381; 19, Ty Breuer, Mandan, ND, $54,934; 24, Seth Hardwick, Ranchester, $40,406.
SADDLE BRONC RIDING: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $193,096; 2, Ryder Wright, Milford, UT, $181,894; 3, Brody Cress, Hillsdale, $142,225; 4, Dawson Hay, Alberta, $118,928; 5, Zeke Thurston, Alberta, $99,295; 6, Layton Green, Alberta, $98,701; 7, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $97,388; 8, Kolby Wanchuk, Alberta, $86,859; 9, Wyatt Casper, Miami, TX, $84,948; 10, Ben Andersen, Alberta, $84,287; 11, Tegan Smith, Winterset, IA, $82,814; 12, Sage Newman, Melstone, MT, $82,718; 13, Wade Sundell, Boxholm, IA, $79,160; 14, Cody DeMoss, Heflin, LA, $74,799; 15, Spencer Wright, Milford, UT, $74,061; 16, K's Thomson, Alberta, $73,972; 20, Shorty Garrett, Eagle Butte, SD, $56,369; 35, Jacob Kammerer, Philip, SD, $34,094; 36, Cole Elshere, Faith, SD, $33,331; 40, Chet Johnson, Douglas, $30,049.
BULL RIDING: 1, Sage Kimzey, Salado, TX, $264,739; 2, Stetson Wright, Milford, UT, $204,100; 3, Clayton Sellars, Fruitland Park, FL, $147,021; 4, Creek Young, Fort Scott, KS, $143,512; 5, Josh Frost, Randlett, UT, $130,192; 6, JB Mauney, Cotulla, TX, $112,300; 7, Dustin Boquet, Bourg, LA, $112,011; 8, Parker Breding, Edgar, MT, $102,714; 9, Ky Hamilton, Australia, $101,747; 10, Trey Benton, Richards, TX, $98,792; 11, Braden Richardson, Jasper, TX, $98,540; 12, Ruger Piva, Challis, ID, $98,268; 13, Shane Proctor, Grand Coulee, WA, $97,927; 14, Boudreaux Campbell, Crockett, TX, $96,910; 15, Roscoe Jarboe, New Plymouth, ID, $95,778; 31, Clayton Savage, Banner, $33,709.
STEER WRESTLING: 1, Jacob Talley, Keatchie, LA, $117,256; 2, Jesse Brown, Baker City, OR, $92,358; 3, Dakota Eldridge, Elko, NV, $81,784; 4, Tyler Pearson, Louisville, MS, $81,609; 5, Will Lummus, Byhalia, MS, $79,017; 6, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $76,443; 7, Scott Guenther, Alberta, $74,953; 8, Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID, $71,668; 9, Stockton Graves, Alva, OK, $71,223; 10, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $69,049; 11, Cody Devers, Balko, OK, $67,715; 12, Rowdy Parrott, Mamou, LA, $67,254; 13, Riley Duvall, Checotah, OK, $66,721; 14, Tristan Martin, Sulphur, LA, $65,071; 15, Curtis Cassidy, Alberta, $64,548.
TIE-DOWN ROPING: 1, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $175,079; 2, Westyn Hughes, Caldwell, TX, $133,317; 3, Shad Mayfield, Clovis, NM,$131,916; 4, Caleb Smidt, Bellville, TX, $126,879; 5, Tuf Cooper, Decatur, TX, $120,874; 6, Marcos Costa, Menard, TX, $113,742; 7, Ty Harris, San Angelo, TX, $110,356; 8, Justin Smith, Leesville, LA, $105,984; 9, Marty Yates, Stephenville, TX, $100,751; 10, Cory Solomon, Prairie View, TX, $99,152; 11, Haven Meged, Miles City, MT, $98,925; 12, Ryan Jarrett, Comanche, OK, $91,933; 13, Hunter Herrin, Apache, OK, $89,779; 14, Taylor Santos, Creston, CA, $89,038; 15, John Douch, Huntsville, TX, $88,874.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $147,516; 2, Erich Rogers, Round Rock, AZ, $122,017; 3, Kaleb Driggers, Hoboken, GA, $119,330; 4, Clay Smith, Broken Bow, OK, $110,570; 5, Clay Tryan, Billings, MT, $94,250; 6, Tyler Wade, Terrell, TX, $89,038; 7, Cody Snow, Los Olivos, CA, $79,677; 8, Clint Summers, Lake City, FL, $74,483; 9, Brenten Hall, Jay, OK, $73,506; 10, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $71,545; 11, Derrick Begay, Seba Dalkai, AZ, $70,893; 12, Andrew Ward, Edmond, OK, $68,842; 13, Coy Rahlmann, Ellsinore, MO, $63,926; 14, Coleman Proctor, Pryor, OK, $62,755; 15, Quinn Kesler, Holden, UT, $62,403; 22, Kellan Johnson, Casper, $52,332.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Junior Nogueira, Spain, $133,716; 2, Travis Graves, Jay, OK, $126,869; 3, Paden Bray, Stephenville, TX, $116,937; 4, Jade Corkill, Fallon, NV, $110,570; 5, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $102,037, 6, Jake Long, Coffeyville, KS, $95,226; 7, Trey Yates, Pueblo, CO, $84,182; 8, Chase Tryan, Helena, MT, $74,776; 9, Ross Ashford, Lott, TX, $71,822; 10, Logan Medlin, Tadum, NM, $69,335; 11, Buddy Hawkins II, Columbus, KS, $68,842; 12, Jeremy Buhler, Alberta, $68,815; 13, Douglas Rich, Herrick, IL, $63,849; 14, Brady Minor, Ellensburg, WA, $61,878; 15, Joseph Harrison, Marietta, OK, $61,688; 20, Carson Johnson, Casper, $52,332.
BARREL RACING: 1, Hailey Kinsel, Cotulla, TX, $113,529; 2, Jordon Briggs, Chilton, TX, $102,618; 3, Shelley Morgan, Eustace, TX, $94,226; 4, Dona Kay Rule, Minco, OK, $84,990; 5, Jessica Routier, Buffalo, SD, $78,847; 6, Cheyenne Wimberly, Stephenville, TX, $77,132; 7, Amanda Welsh, Gillette, $76,919; 8, Nellie Miller, Cottonwood, CA, $75,519; 9, Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX, $73,786; 10, Emily Miller-Beisel, Weatherford, OK, $73,472; 11, Stevi Hillman, Weatherford, TX, $71,178; 12, Ivy Saebens, Nowata, OK, $70,806; 13, Wenda Johnson, Pawhuska, OK, $67,385; 14, Lisa Lockhart, Oelrichs, SD, $65,044; 15, Molly Otto, Grand Forks, ND, $64,173.
BREAKAWAY ROPING: 1, Shelby Boisjoli, Stephenville, TX, $52,486; 2, Sawyer Gilbert, Buffalo, SD, $51,122; 3, Erin Johnson, Fowler, CO, $38,324; 4, JJ Hampton, Stephenville, TX, $37,214; 5, Taylor Munsell, Alva, OK, $36,475; 6, Lari Dee Guy, Abilene, TX, $36,428; 7, Jackie Crawford, Stephenville, TX, $36,174; 8, Danielle Lowman, Gilbert, AZ, $34,844; 9, Martha Angelone, Stephenville, TX, $32,360; 10, Kelsie Chace, Dublin, TX, $31,189; 11, Cheyanne Guillory, Gainesville, TX, $31,155; 12, Sarah Morrissey, Ellensburg, WA, $30,561; 13, Nicole Baggarley, Las Cruces, NM, $29,086; 14, Joey Williams, Volborg, MT, $25,113; 15, Taylor Hanchey, Carmine, TX, $24,567.