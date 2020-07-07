Professional Rodeo Cowboys Association world standings

PRCA World Standings
Through July 5
ALL-AROUND: 1, Tuf Cooper, Decatur, TX, $61,002; 2, Clay Smith, Broken Bow, OK, $60,499; 3, Stetson Wright, Milford, UT, $33,707; 4, Trevor Brazile, Decatur, TX, $20,978; 5, Marcus Theriot, Poplarville, MS, $14,936.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $88,782; 2, Kaycee Feild, Genola, UT, $55,750; 3, Jamie Howlett, Rapid City, SD, $47,892; 4, Leighton Berry, Weatherford, TX, $47,763; 5, Tilden Hooper, Carthage, TX, $44,401; 6, Mason Clements, Draper, UT, $42,060; 7, Clayton Biglow, Clements, CA, $41,964; 8, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $39,921; 9, Ty Breuer, Mandan, ND, $35,966; 10, Winn Ratliff, Leesville, LA, $29,260; 11, Jake Brown, Cleveland, TX, $27,513; 12, Jesse Pope, Marshall, MO, $26,305; 13, Wyatt Bloom, Belgrade, MT, $25,941; 14, Richmond Champion, The Woodlands, TX, $23,551; 15, Orin Larsen, Inglis, MB, $23,546; 19, Cole Reiner, Kaycee, $22,093.
SADDLE BRONC RIDING: 1, Wyatt Casper, Pampa, TX, $132,907; 2, Brody Cress, Hillsdale, $61,256; 3, Ryder Wright, Beaver, UT, $55,400; 4, Shorty Garrett, Eagle Butte, SD, $51,139; 5, Allen Boore, Axtell, UT, $49,660; 6, Cole Elshere, Faith, SD, $40,336; 7, Dawson Hay, Wildwood, AB, $35,331; 8, Jacobs Crawley, Stephenville, TX, $34,338; 9, Sterling Crawley, Huntsville, TX, $32,324; 10, Rusty Wright, Milford, UT, $31,352; 11, Zeke Thurston, Big Valley, AB, $29,734; 12, Lefty Holman, Visalia, CA, $27,258; 13, Tegan Smith, Winterset, IA, $26,072; 14, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $24,523; 15, Spencer Wright, Milford, UT, $24,389.
BULL RIDING: 1, Sage Kimzey, Strong City, OK, $73,237; 2, Dustin Boquet, Bourg, LA, $66,117; 3, Ky Hamilton, Mackay, Australia, $58,520; 4, Boudreaux Campbell, Crockett, TX, $58,073; 5, Brady Portenier, Caldwell, ID, $43,099; 6, Levi Gray, Dairy, OR, $42,384; 7, Parker McCown, Montgomery, TX, $41,897; 8, J.T. Moore, Alvin, TX, $37,740; 9, Colten Fritzlan, Rifle, CO, $36,323; 10, Denton Fugate, Niangua, MO, $35,377; 11, Trevor Kastner, Roff, OK, $34,286; 12, Tyler Bingham, Honeyville, UT, $33,723; 13, Ty Wallace, Collbran, CO, $32,631; 14, Jeff Askey, Athens, TX, $32,456; 15, Ruger Piva, Challis, ID, $32,356.
STEER WRESTLING: 1, Matt Reeves, Cross Plains, TX, $84,640; 2, Jacob Talley, Keatchie, LA, $39,061; 3, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $38,679; 4, Dakota Eldridge, Elko, NV, $35,940; 5, Jacob Edler, State Center, LA, $33,094; 6, Jace Melvin, Fort Pierre, SD, $32,946; 7, Curtis Cassidy, Donaldo, AB, $31,187; 8, Bridger Anderson, Carrington, ND, $30,879; 9, Tanner Brunner, Ramona, KS, $29,703; 10, Ty Erickson, Helena, MT, $27,434; 11, Jule Hazen, Ashland, KS, $25,521; 12, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $23,636; 13, Hunter Cure, Holliday, TX, $23,444; 14, Will Lummus, Byhalia, MS, $22,479; 15, Tyler Pearson, Louisville, MS, $22,027.
TIE-DOWN ROPING: 1, Shad Mayfield, Clovis, NM, $143,964; 2, Tuf Cooper, Decatur, TX, $52,258; 3, Caddo Lewallen, Morrison, OK, $40,403; 4, Tyler Milligan, Pawhuska, OK, $39,978; 5, Timber Moore, Aubrey, TX, $34,621; 6, Tyson Durfey, Brock, TX, $34,597; 7, Cory Solomon, Prairie View, TX, $34,466; 8, Ty Harris, San Angelo, TX, $30,863; 9, Adam Gray, Seymour, TX, $30,278; 10, Catfish Brown, Collinsville, TX, $28,932; 11, Ryan Jarrett, Comanche, OK, $28,686; 12, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $28,495; 13, Caleb Smidt, Bellville, TX, $28,139; 14, Marty Yates, Stephenville, TX, $27,757; 15, Haven Meged, Miles City, MT, $27,679.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Luke Brown, Rock Hill, SC, $70,981; 2, Clay Smith, Broken Bow, OK, $55,355; 3, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $50,896; 4, Charly Crawford, Stephenville, TX, $43,534; 5, Clay Ullery, Valleyview, AB, $33,585; 6, Erich Rogers, Round Rock, AZ, $31,480; 7, Cody Snow, Los Olivos, CA, $31,400; 8, Colby Lovell, Madisonville, TX, $31,087; 9, Clay Tryan, Billings, MT, $30,785; 10, Matt Sherwood, Pima, AZ, $26,412; 11, Kolton Schmidt, Barrhead, AB, $25,666; 12, Andrew Ward, Edmond, OK, $23,931; 13, Nelson Wyatt, Clanton, AL, $23,231; 14, Chad Masters, Cedar Hill, TN, $21,489; 15, Jeff Flenniken, Caldwell, ID, $21,093.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Joseph Harrison, Marietta, OK, $63,755; 2, Jade Corkill, Fallon, NV, $55,355; 3, Travis Graves, Jay, OK, $45,241; 4, Logan Medlin, Tatum, NM, $42,926; 5, Jake Long, Coffeyville, KS, $37,814; 6, Paden Bray, Stephenville, TX, $31,480; 7, Jake Edwards, Ocala, FL, $30,675; 8, Hunter Koch, Vernon, TX, $25,666; 9, Shay Dixon Carroll, La Junta, CO, $24,683; 10, Levi Lord, Sturgis, SD, $24,429; 11, Buddy Hawkins II, Columbus, KS, $23,931; 12, Trey Yates, Pueblo, CO, $23,638; 13, Tyler Worley, Berryville, AR, $22,839; 14, Kyle Lockett, Visalia, CA, $21,888; 15, Paul Eaves, Ionedell, MO, $21,737.
BARREL RACING: 1, Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX, $71,393; 2, Jimmie Smith, McDade, TX, $60,463; 3, Jill Wilson, Snyder, TX, $49,988; 4, Hailey Kinsel-Lockwood, Cotulla, TX, $44,434; 5, Dona Kay Rule, Minco, OK, $35,198; 6, Ivy Hurst, Springer, OK, $30,685; 7, Wenda Johnson, Pawhuska, OK, $29,547; 8, Cheyenne Wimberly, Stephenville, TX, $28,088; 9, Shelley Morgan, Eustace, TX, $27,115; 10, Stevi Hillman, Weatherford, TX, $25,886; 11, Brittney Barnett, Stephenville, TX, $24,225; 12, Tiany Schuster, Krum, TX, $24,129; 13, Tillar Murray, Fort Worth, TX, $23,751; 14, Jessica Routier, Buffalo, SD, $23,416; 15, Lisa Lockhart, Oelrichs, SD, $23,121.
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