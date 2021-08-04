Professional Rodeo Cowboys Association world standings

PRO RODEO
PRCA World Standings
Through Tuesday
ALL-AROUND: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $220,598; 2, Tuf Cooper, Decatur, TX, $120,248; 3, Paden Bray, Stephenville, TX, $105,120; 4, Caleb Smidt, Bellville, TX, $100,715; 5, Josh Frost, Randlett, UT, $74,982.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $151,919; 2, Tilden Hooper, Carthage, TX, $129,156; 3, Caleb Bennett, Corvallis, MT, $93,475; 4, Clayton Biglow, Clements, CA, $93,049; 5, Kaycee Feild, Genola, UT, $84,933; 6, Jess Pope, Waverly, KS, $73,114; 7, Garrett Shadbolt, Merriman, NE, $72,218; 8, Richmond Champion, Stevensville, MT, $62,519; 9, Cole Reiner, Kaycee, $62,404; 10, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $59,991; 11, Zach Hibler, Wheeler, TX, $48,973; 12, Orin Larsen, Manitoba, $45,929; 13, Jamie Howlett, Australia, $45,168; 14, Taylor Broussard, Estherwood, LA, $41,711; 15, Shane O’Connell, Rapid City, SD, $40,387; 25, Seth Hardwick, Ranchester, $26,013; 26, Ty Breuer, Mandan, ND, $25,830.
SADDLE BRONC RIDING: 1, Ryder Wright, Milford, UT, $141,099; 2, Stetson Wright, Milford, UT, $130,325; 3, Brody Cress, Hillsdale, $95,103 4, Dawson Hay, Alberta, $68,994; 5, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $67,822; 6, Kolby Wanchuk, Alberta, $62,970; 7, Wyatt Casper, Miami, TX, $59,071; 8, Spencer Wright, Milford, UT, $58,716; 9, Cody DeMoss, Heflin, LA, $53,158; 10, Sage Newman, Melstone, MT, $51,795; 11, Tegan Smith, Winterset, IA, $50,965; 12, Zeke Thurston, Alberta, $48,825; 13, Shorty Garrett, Eagle Butte, SD, $45,020 14, Ben Anderson, Alberta, $43,630; 15, Logan Cook, Alto, TX, $42,560; 18, K’s Thomson, Alberta, $41,293 26, Jacob Kammerer, Philip, SD, $30,364; 31, Chet Johnson, Douglas, $26,198.
BULL RIDING: 1, Sage Kimzey, Salado, TX, $168,186; 2, Stetson Wright, Milford, UT, $129,120; 3, JB Mauney, Cotulla, TX, $103,361; 4, Clayton Sellars, Fruitland Park, FL, $97,052; 5, Josh Frost, Randlett, UT, $93,995; 6, Creek Young, Fort Scott, KS, $82,777; 7, Parker Breding, Edgar, MT, $79,295; 8, Dustin Boquet, Bourg, LA, $70,189; 9, Colten Fritzlan, Rifle, CO, $66,882; 10, Laramie Mosley, Palestine, TX, $60,292; 11, Ruger Piva, Challis, ID, $60,230; 12, Boudreaux Campbell, Crockett, TX, $59,562; 13, Brady Portenier, Caldwell, ID, $54,116; 14, Trey Benton, Richards, TX, $53,921; 15, Roscoe Jarboe, New Plymouth, ID, $53,494; 25, Shane Proctor, Grand Coulee, WA, $32,761.
STEER WRESTLING: 1, Jacob Talley, Keatchie, LA, $108,797; 2, Tyler Pearson, Louisville, MS, $70,695; 3, Jesse Brown, Baker City, OR, $63,513; 4, Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID, $61,665; 5, Will Lummus, Byhalia, MS, $58,512; 6, Stockton Graves, Alva, OK, $52,220; 7, Scott Guenther, Alberta, $51,649; 8, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $49,534; 9, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $45,273; 10, Eli Lord, Sturgis, SD, $43,744; 11, Nick Guy, Sparta, WI, $43,657; 12, Dakota Eldridge, Elko, NV, $43,155; 13, Hunter Cure, Holliday, TX, $36,083; 14, Luke Branquinho, Los Alamos, CA, $35,753; 15, Cody Devers, Balko, OK, $35,269.
TIE-DOWN ROPING: 1, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $131,237; 2, Tuf Cooper, Decatur, TX, $119,262; 3, Caleb Smidt, Bellville, TX, $96,734; 4, Shad Mayfield, Clovis, NM, $96,127; 5, Westyn Hughes, Caldwell, TX, $81,791; 6, Cory Solomon, Prairie View, TX, $80,458; 7, Hunter Herrin, Apache, OK, $73,464; 8, Ryan Jarrett, Comanche, OK, $73,052; 9, Haven Meged, Miles City, MT, $67,381; 10, Ty Harris, San Angelo, TX, $62,761; 11, Marty Yates, Stephenville, TX, $62,473; 12, Justin Smith, Leesville, LA, $60,806; 13, Kyle Lucas, Alberta, $58,397; 14, Marcos Costa, Menard, TX, $57,786; 15, John Douch, Huntsville, TX, $57,474.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $127,979; 2, Erich Rogers, Round Rock, AZ, $107,123; 3, Clay Smith, Broken Bow, OK, $64,172; 4, Kaleb Driggers, Hoboken, GA, $58,173; 5, Tyler Wade, Terrell, TX, $54,088; 6, Derrick Begay, Seba Dalkai, AZ, $51,901; 7, Cody Snow, Los Olivos, CA, $51,416; 8, Clay Tryan, Billings, MT, $50,486; 9, Andrew Ward, Edmond, OK, $50,445; 10, Clint Summers, Lake City, FL, $47,511; 11, Brenten Hall, Jay, OK, $45,920; 12, Tate Kirchenschlager, Yuma, CO, $43,697; 13, Luke Brown, Rock Hill, SC, $42,933; 14, Hayes Smith, Central Point, OR, $38,270; 15, Kellan Johnson, Casper, $38,151.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Travis Graves, Jay, OK, $106,273; 2, Paden Bray, Stephenville, TX, $101,583; 3, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $80,486, 4, Junior Nogueira, Spain, $74,033; 5, Jade Corkill, Fallon, NV, $64,172; 6, Jake Long, Coffeyville, KS, $54,707; 7, Buddy Hawkins II, Columbus, KS, $50,445; 8, Chase Tryan, Helena, MT, $49,032; 9, Trey Yates, Pueblo, CO, $48,961; 10, Ross Ashford, Lott, TX, $44,969; 11, Cole Davison, Stephenville, TX, $43,697; 12, Brye Crites, Welch, OK, $41,239; 13, Logan Medlin, Tatum, NM, $39,515; 14, Cory Petska, Marana, AZ, $39,456; 15, Carson Johnson, Casper, $38,151.
BARREL RACING: 1, Shelley Morgan, Eustace, TX, $79,000; 2, Hailey Kinsel, Cotulla, TX, $74,238; 3, Dona Kay Rule, Minco, OK, $67,678; 4, Emily Miller-Beisel, Weatherford, OK, $59,300; 5, Wenda Johnson, Pawhuska, OK, $56,858; 6, Jessica Routier, Buffalo, SD, $54,983; 7, Jordon Briggs, Chilton, TX, $53,037; 8, Amanda Welsh, Gillette, $50,188; 12, Cheyenne Wimberly, Stephenville, TX, $42,948; 10, Stephanie Fryar, Waco, TX, $41,711; 11, Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX, $39,832; 12, Molly Otto, Grand Forks, ND, $39,140; 13, Stevi Hillman, Weatherford, TX, $38,432; 14, Ivy Saebens, Nowata, OK, $38,189; 15, Jessica Telford, Caldwell, ID, $36,755.
BREAKAWAY ROPING: 1, Shelby Boisfoli, Stephenville, TX, $31,433; 2, JJ Hampton, Stephenville, TX, $31,073; 3, Jackie Crawford, Stephenville, TX, $23,080; 4, Lari Dee Guy, Abilene, TX, $21,609; 5, Cheyanne Guillory, Gainesville, TX, $20,653; 6, Martha Angelone, Stephenville, TX, $20,299; 7, Kelsie Chace, Dublin, TX, $18,761; 8, Hope Thompson, Abilene, TX, $18,028; 9, Erin Johnson, Fowler, CO, $17,238; 10, Taylor Munsell, Alva, OK, $17,022; 11, Sarah Morrissey, Ellensburg, WA, $12,805; 12, Amber Crawford, Springtown, TX, $12,616; 13, McKenna Hickson, Lipan, TX, $12,422; 14, Jordan Fabrizio, Canyon, TX, $12,363; 15, Madison Outhier, Fulshear, TX, $12,106.