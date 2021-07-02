Professional Rodeo Cowboys Association world standings

PRCA World Standings
Through June 30
ALL-AROUND: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $129,810; 2, Tuf Cooper, Decatur, TX, $82,829; 3, Caleb Smidt, Bellville, TX, $68,547; 4, Josh Frost, Randlett, UT, $46,630; 5, Taylor Santos, Creston, CA, $38,074.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Tilden Hooper, Carthage, TX, $97,635; 2, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $91,276; 3, Kaycee Feild, Genola, UT, $59,987; 4, Clayton Biglow, Clements, CA, $58,579; 5, Richmond Champion, Stevensville, MT, $46,564; 6, Garrett Shadbolt, Merriman, NE, $44,093; 7, Cole Reiner, Kaycee, $43,440; 8, Caleb Bennett, Corvallis, MT, $41,708; 9, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $40,297; 10, Taylor Broussard, Estherwood, LA, $38,330; 11, Shane O'Connell, Rapid City, SD, $33,097; 12, Chad Rutherford, Hillsboro, TX, $27,153; 13, Cole Franks, Clarendon, TX, $25,411; 14, Jamie Howlett, Australia, $25,277; 15, Zach Hibler, Wheeler, TX, $24,564; 23, Seth Hardwick, Ranchester, $18,643; 26, Ty Breuer, Mandan, ND, $15,387.
SADDLE BRONC RIDING: 1, Ryder Wright, Milford, UT, $100,857; 2, Stetson Wright, Milford, UT, $85,875; 3, Dawson Hay, Alberta, $59,653; 4, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $48,010; 5, Kolby Wanchuk, Alberta, $44,966; 6, Cody DeMoss, Heflin, LA, $44,934; 7, Brody Cress, Hillsdale, $44,139; 8, Tegan Smith, Winterset, IA, $40,593; 9, Spencer Wright, Milford, UT, $37,684; 10, Wyatt Casper, Miami, TX, $35,120; 11, Jake Finlay, Australia, $30,502; 12, Zeke Thurston, Alberta, $27,791; 13, Shorty Garrett, Eagle Butte, SD, $27,757; 14, Logan Cook, Alto, TX, $26,662, 15, Chet Johnson, Douglas, $26,198.
BULL RIDING: 1, Sage Kimzey, Salado, TX, $115,015; 2, Stetson Wright, Milford, UT, $82,106; 3, Colten Fritzlan, Rifle, CO, $65,115; 4, Josh Frost, Randlett, UT, $64,489; 5, Clayton Sellars, Fruitland Park, FL, $62,984; 6, JB Mauney, Cotulla, TX, $57,223; 7, Parker Breding, Edgar, MT, $54,257; 8, Creek Young, Fort Scott, KS, $50,137; 9, Laramie Mosley, Palestine, TX, $48,465; 10, Dustin Boquet, Bourg, LA, $46,451; 11, Roscoe Jarboe, New Plymouth, ID, $44,239; 12, Boudreaux Campbell, Crockett, TX, $44,030; 13, Ruger Piva, Challis, ID, $42,901; 14, Trey Benton, Richards, TX, $41,418; 15, Brady Portenier, Caldwell, ID, $33,080; 22, Shane Proctor, Grand Coulee, WA, $24,763.
STEER WRESTLING: 1, Jacob Talley, Keatchie, LA, $84,367; 2, Tyler Pearson, Louisville, MS, $61,320; 3, Scott Guenther, Alberta, $47,101; 4, Jesse Brown, Baker City, OR, $43,530; 5, Will Lummus, Byhalia, MS, $41,625; 6, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $39,647; 7, Nick Guy, Sparta, WI, $30,568; 8, Stockton Graves, Alva, OK, $26,762; 9, Ty Erickson, Helena, MT, $26,178; 10, Cade Staton, Hamilton, TX, $25,982; 11, Dakota Eldridge, Elko, NV, $24,553; 12, Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID, $24,404; 13, Jacob Edler, Alva, OK, $24,117; 14, Hunter Cure, Holliday, TX, $23,904; 15, Marc Joiner, Loranger, LA, $23,486.
TIE-DOWN ROPING: 1, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $99,316; 2, Tuf Cooper, Decatur, TX, $81,843; 3, Caleb Smidt, Bellville, TX, $64,566; 4, Shad Mayfield, Clovis, NM, $52,834; 5, Westyn Hughes, Caldwell, TX, $51,116; 6, Kyle Lucas, Alberta, $55,160; 7, Haven Meged, Miles City, MT, $44,000; 8, Ryan Jarrett, Comanche, OK, $39,657; 9, Hunter Herrin, Apache, OK, $39,107; 10, Marcos Costa, Menard, TX, $38,756; 11, Marty Yates, Stephenville, TX, $36,232; 12, Kincade Henry, Mount Pleasant, TX, $35,747; 13, Cory Solomon, Prairie View, TX, $35,103; 14, Justin Smith, Louisville, LA, $34,358; 15, Cooper Martin, Alma, KS, $31,624.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Erich Rogers, Round Rock, AZ, $85,920; 2, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $77,377; 3, Andrew Ward, Edmond, OK, $42,153; 4, Derrick Begay, Seba Dalkai, AZ, $33,950; 5, Clay Smith, Broken Bow, OK, $32,847; 6, Luke Brown, Rock Hill, SC, $32,754; 7, Cody Snow, Los Olivos, CA, $31,145; 8, Clay Tryan, Billings, MT, $30,673; 9, Riley Minor, Ellensburg, WA, $30,148; 10, Garrett Rogers, Baker City, OR, $26,732; 11, Hayes Smith, Central Point, OR, $25,580; 12, Tyler Wade, Terrell, TX, $22,168; 13, Brenten Hall, Jay, OK, $21,901; 14, Jake Orman, Prairie, MS, $21,543; 15, Clint Summers, Lake City, FL, $21,531.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Paden Bray, Stephenville, TX, $80,840; 2, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $60,215, 3, Travis Graves, Jay, OK, $55,671; 4, Buddy Hawkins II, Columbus, KS, $42,153; 5, Jake Long, Coffeyville, KS, $34,894; 6, Jade Corkill, Fallon, NV, $28,381; 7, Junior Nogueira, Spain, $31,036; 8, Brady Minor, Ellensburg, WA, $30,148; 9, Jake Minor, Ellensburg, WA, $26.732; 10, Brye Crites, Welch, OK, $26,598; 11, Trevor Nowlin, Casa Grande, AZ, $22,985; 12, Cory Petska, Marana, AZ, $21,505; 13, Chase Tryan, Helena, MT, $21,244; 14, Joseph Harrison, Marietta, OK, $21,231; 15, Logan Medlin, Tatum, NM, $21,136; 24, Trey Yates, Pueblo, CO, $15,733.
BARREL RACING: 1, Shelley Morgan, Eustace, TX, $55,267; 2, Wenda Johnson, Pawhuska, OK, $49,688; 3, Dona Kay Rule, Minco, OK, $38,623; 4, Amanda Welsh, Gillette, $37,148; 5, Hailey Kinsel, Cotulla, TX, $33,621; 6, Emily Miller, Weatherford, OK, $29,588; 7, Tiany Schuster, Krum, TX, $29,500; 8, Carly Taylor, Andersonville, TN, $28,888; 9, Kelley Carrington-French, Boston, GA, $28,709; 10, Jessica Telford, Caldwell, ID, $27,421; 11, Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX, $26,814; 12, Ivy Saebens, Nowata, OK, $26,311; 13, Jordon Briggs, Chilton, TX, $26,302; 14, Stephanie Fryar, Waco, TX, $26,027; 15, Kylee Scribner, Azle, TX, $25,504.
BREAKAWAY ROPING: 1, Shelby Boisfoli, Stephenville, TX, $22,180; 2, JJ Hampton, Stephenville, TX, $19,563; 3, Martha Angelone, Stephenville, TX, $18,581; 4, Jackie Crawford, Stephenville, TX, $12,905; 5, Kelsie Chace, Dublin, TX, $11,948; 6, Lari Dee Guy, Abilene, TX, $11,814; 7, Hope Thompson, Abilene, TX, $11,470; 8, Taylor Munsell, Alva, OK, $11,288; 9, Jordan Fabrizio, Canyon, TX, $11,149; 10, Madison Outhier, Fulshear, TX, $10,967; 11, Amber Crawford, Springtown, TX, $10,834; 12, Samantha Fulton, Miller, SD, $10,500; 13, Erin Johnson, Fowler, CO, $9,899; 14, Lakota Bird, Alberta, $9,149; 12, Sarah Morissey, Thedford, NE, $8,440.