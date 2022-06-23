Wyoming natives Reiner, Cress are in top three of PRCA world standings

PRCA World Standings
PRCA World Standings
ALL-AROUND: 1, Stetson Dell Wright, Milford, UT, $219,442; 2, Zack Jongbloed, Iowa, LA, $49,911; 3, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $41,716; 4, Paul David Tierney, Oklahoma City, OK, $34,505; 5, Taylor Santos, Creston, CA, $29,940.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Jess Pope, Waverly, KS, $112,177; 2, Clayton Biglow, Clements, CA, $68,590; 3, Cole Reiner, Buffalo, $68,339; 4, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $67,568; 5, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $61,908; 6, Garrett Shadbolt, Merriman, NE, $60,632; 7, Rocket Steiner, Weatherford, TX, 60,385; 8, Cole Franks, Clarendon, TX, $55,727; 9, Chad Rutherford, Hillsboro, TX, $53,267; 10, Kaycee Feild, Genola, UT, $51,590; 11, Mason Clements, Spanish Fork, UT, $41,226; 12, Leighton Berry, Weatherford, TX, $41,062; 13, R.C. Landingham, Hat Creek, CA, $39,951; 14, Caleb Bennett, Corvallis, MT, $39,656; 15, Wyatt Denny, Minden, NV, $37,660; 17, Ty Breuer, Mandan, ND, $32,053; 22, Seth Hardwick, Ranchester, $26,562.
SADDLE BRONC RIDING: 1, Sage Newman, Melstone, MT, $132,400; 2, Stetson Dell Wright, Milford, UT, $109,989; 3, Brody Cress, Hillsdale, $109,680; 4, Wyatt Casper, Miami, TX, $82,856; 5, Ryder Wright, Milford, UT, $74,929; 6, Layton Green, Millarville, AB, $61,526; 7, Sterling Crawley, Stephenville, TX, $56,053; 8, Lefty Holman, Visalia, CA, $51,780; 9, CoBurn Bradshaw, Beaver, UT, $49,893; 10, Leon Fountain, Socorro, NM, $48,484; 11, Kolby Wanchuk, Sherwood, Park, AB, $48,316; 12, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $48,134; 13, Kole Ashbacher, Arrowwood, AB, $47,342; 14, Kade Bruno, Challis, ID, $43,717; 15, Zeke Thurston, Big Valley, AB, $41,605; 20, Cole Elshere, Faith, SD, $25,569.
BULL RIDING: 1, Stetson Dell Wright, Milford, UT, $182,476; 2, Josh Frost, Randlett, UT, $125,783; 3, Sage Kimzey, Salado, TX, $115,633; 4, Rosco Jarboe, New Plymouth, ID, $76,813; 5, Jeff Askey, Athens, TX, $75,732; 6, Garrett Smith, Rexburg, ID, $70,040; 7, Lukasey Morris, Union City, OK, $66,414; 8, Trey Kimzey, Strong City, OK, $58,161; 9, Ky Hamilton, Australia, $55,851; 10, Ernie Courson, Okeechobee, FL, $51,732; 11, Bubba Greig, Estherville, IA, $50,629; 12, Maverick Potter, Waxahachie, TX, $50,410; 13, Cole Fischer, Jefferson City, MO, $47,798; 14, JR Stratford, Byers, KS, $46,251; 15, Clayton Savage, Banner, $45,836.
STEER WRESTLING: 1, Hunter Cure, Holliday, TX, $75,506; 2, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $67,468; 3, Tristan Martin, Sulphur, LA, $54,923; 4, J.D. Struxness, Milan, MN, $47,510; 5, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $41,559; 6, Tanner Brunner, Ramona, KS, $38,145; 7, Payden McIntyre, Douglas, $37,626; 8, Dalton Massey, Hermiston, OR, $36,907; 9, Ty Erickson, Helena, MT, $36,839; 10, Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID, $35,060; 11, Jesse Brown, Baker City, OR, $34,186; 12, Will Lummus, Byhalia, MS, $33,833; 13, Timmy Sparing, Helena, MT, $33,778; 14, Dakota Eldridge, Elko, NV, $33,186; 15, Rowdy Parrott, Mamou, LA, $32,953.
TIE-DOWN ROPING: 1, John Douch, Huntsville, TX, $97,204; 2, Shad Mayfield, Clovis, NM, $77,930; 3, Tyler Milligan, Pawhaska, OK, $73,070; 4, Tuf Cooper, Decatur, TX, $67,267; 5, Marty Yates, Stephenville, TX, $63,383; 6, Haven Meged, Miles City, MT, $54,705; 7, Ty Harris, San Angelo, TX, $51,777; 8, Kincade Henry, Mount Pleasant, TX, $51,267; 9, Zack Jongbloed, Iowa, LA, $46,212; 10, Cooper Martin, Alma, KS, $44,273; 11, Quade Hiatt, Canyon, TX, $43, 254; 12, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $43,008; 13, Michael Otero, Millsap, TX, $33,855; 14, Cory Solomon, Prairie, TX, $33,547; 15, Lane Livingston, Seyour, TX, $33,457; 16, Riley Pruitt, Gering, NE, $31,897.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Kaleb Driggers, Hoboken, GA, $84,058; 2, Clay Tryan, Billings, MT, $71,069; 3, Andrew Ward, Edmond, OK, $54,627; 4, Lightning Aguilera, Athens, TX, $47,602; 5, Cody Snow, Los Olivos, CA, $42,691; 6, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $42,292; 7, Jake Orman, Prairie, MS, $40,108; 8, Jr. Dees, Aurora, SD, $38,502; 9, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $38,467; 10, Clay Smith, Broken Bow, OK, $38,005; 11, Chad Masters, Cedar Hill, TN, $36,553; 12, Cory Kidd, Statesville, NC, $35,202; 13, Coleman Proctor, Pryor, OK, $34,327; 14, Riley Minor, Ellensburg, WA, $33,325; 15, Jeff Flenniken, Caldwell, ID, $29,370.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Junior Nogueira, Spain, $84,050; 2, Jake Long, Coffeyville, KS, $71,069; 3, Buddy Hawkins, Columbus, KS, $54,627; 4, Jonathan Torres, Ocala, FL, $46,058; 5, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $42,691; 6, Travis Graves, Jay, OK, $42,292; 7, Brye Crites, Welch, OK, $39,580; 8, Levi Lord, Sturgis, SD, $38,219; 9, Joseph Harrison, Marietta, OK, $38,029; 10, Jeremy Buhler, Arrowwood, AB, $37,324; 11, Jade Corkill, Fallon, NV, $37,261; 12, Lane Mitchell, Bolivar, TN, $36,002; 13, Logan Medlin Tatum, NM, $34,327; 14, Brady Minor, Ellensburg, WA, $33,325; 15, Paul Eaves, Ionedell, MO, $32,015.
BARREL RACING: 1, Jordon Briggs, Tolar, TX, $95,915; 2, Hailey Kinsel, Cotulla, TX, $72, 551; 3, Wenda Johnson, Pawhuska, OK, $60,497; 4, Dona Kay Rule, Minco, OK, $56,119; 5, Sissy Winn, Chapman Ranch, TX, $55,588; 6, Brittany Pozzi-Tonozzi, Lampasas, TX, $49,035; 7, Shannon McReynolds, La Luz, NM, $40,787; 8, Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX, $40,418; 9, Emily Beisel, Weatherford, TX, $39,018; 10, Stevi Hillman, Weatherford, TX, $36,570; 11, Kassie Mowry, Dublin, TX, $34,350; 12, Emma Charleston, Reeds, MO, $32,785; 13, Margo Crowther, North Fort Myers, FL, $32,604; 14, Bayleigh Choate, Fort Worth, TX, $30,740; 15, Jimmie Smith, McDade, TX, $30,710.
BREAKAWAY ROPING: 1, Erin Johnson, Fowler, CO, $50,250; 2, Kelsie Domer, Dublin, TX, $42,193; 3, Martha Angelone, Stephenville, TX, $41,095; 4, Lari Dee Guy, Abilene, TX, $39,8-5; 5, JJ Hampton, Stephenville, TX, $32,076; 6, Cadee Williams, Weatherford, TX, $32,017; 7, Shelby Boisjoli, Stephenville, TX, $26,710; 8, Samantha Fulton, Miller, SD, $23,671; 9, Laramie Johnson, Shreveport, LA, $22,516; 10, Taylor Engesser, Spearfish, SD, $22,120; 11, Taylor Munsell, Alva, OK, $21,235; 12, Amber Crawford, Boyd, TX, $19,616; 13, Hope Thompson, Abilene, TX, $19,160; 14, Josie Conner, Iowa, LA, $18,895; 15, Amanda Coleman, Stephenville, TX, $17,828.