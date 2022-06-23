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PRO RODEO

Wyoming natives Reiner, Cress are in top three of PRCA world standings

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Two Wyoming natives enter the weekend sitting third in the Professional Rodeo Cowboys Association world standings in their respective events. Kaycee's Cole Reiner is No. 3 in bareback bronc riding while Hillsdale's Brody Cress is No. 3 in saddle bronc riding.

Reiner, who rodeoed at both Sheridan College and Casper College, has won more than $68,000 for the year. He got his 2022 season started back in December when he won the Chase Hawks Rough Stock Rodeo in Billings, Montana, to pocket more than $8,500. His winning ways continued at the San Antonio Stock Show & Rodeo when he earned more than $9,200 during the two-week rodeo. At RODEO HOUSTON in early March, Reiner won more than $10,000.

Reiner finished seventh in the world standings last year with more than $190,000, capped by placing ninth in the average at the National Finals Rodeo.

Cress, a three-time NFR average champ (2017, '19, '21), has won nearly $110,000 on the season.

He began his 2022 season by winning $6,300 at the Texas Circuit Finals, along with $9,500 at San Antonio and $6,000 at RODEO HOUSTON. This spring, Cress won the San Angelo Cinch Chute-Out to pocket more than $7,500 and the Battle of the Best in Coarsegold, California, to earn more than $16,000.

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Douglas steer wrestler Payden McIntyre is seventh in the world standings with nearly $38,00 and bull rider Clayton Savage, a native of Banner, is 15th with nearly $46,000.

A handful of other cowboys, and one cowgirl, with Wyoming ties are also making a push for the NFR, which is Dec. 1-10 at the Thomas & Mack Center in Las Vegas.

Former Gillette College cowgirl Taylor Engesser is 10th in the breakaway standings as she looks to make her first appearance in the finals. And former Sheridan College cowboy Zeke Thurston, a two-time world saddle bronc champ, is No. 15.

Sitting outside the top 15 are: Riley Pruitt, who attended Eastern Wyoming College, is 16th in tie-down roping; Ty Breuer (Central Wyoming College) is 17th in bareback; Ranchester's Seth Hardwick is 22nd in bareback and former Gillette College cowboy Cole Elshere is 30th in saddle bronc.

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Brody Cress headshot 2021

Cress

PRCA World Standings

PRCA World Standings

ALL-AROUND: 1, Stetson Dell Wright, Milford, UT, $219,442; 2, Zack Jongbloed, Iowa, LA, $49,911; 3, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $41,716; 4, Paul David Tierney, Oklahoma City, OK, $34,505; 5, Taylor Santos, Creston, CA, $29,940.

BAREBACK BRONC RIDING: 1, Jess Pope, Waverly, KS, $112,177; 2, Clayton Biglow, Clements, CA, $68,590; 3, Cole Reiner, Buffalo, $68,339; 4, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $67,568; 5, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $61,908; 6, Garrett Shadbolt, Merriman, NE, $60,632; 7, Rocket Steiner, Weatherford, TX, 60,385; 8, Cole Franks, Clarendon, TX, $55,727; 9, Chad Rutherford, Hillsboro, TX, $53,267; 10, Kaycee Feild, Genola, UT, $51,590; 11, Mason Clements, Spanish Fork, UT, $41,226; 12, Leighton Berry, Weatherford, TX, $41,062; 13, R.C. Landingham, Hat Creek, CA, $39,951; 14, Caleb Bennett, Corvallis, MT, $39,656; 15, Wyatt Denny, Minden, NV, $37,660; 17, Ty Breuer, Mandan, ND, $32,053; 22, Seth Hardwick, Ranchester, $26,562.

SADDLE BRONC RIDING: 1, Sage Newman, Melstone, MT, $132,400; 2, Stetson Dell Wright, Milford, UT, $109,989; 3, Brody Cress, Hillsdale, $109,680; 4, Wyatt Casper, Miami, TX, $82,856; 5, Ryder Wright, Milford, UT, $74,929; 6, Layton Green, Millarville, AB, $61,526; 7, Sterling Crawley, Stephenville, TX, $56,053; 8, Lefty Holman, Visalia, CA, $51,780; 9, CoBurn Bradshaw, Beaver, UT, $49,893; 10, Leon Fountain, Socorro, NM, $48,484; 11, Kolby Wanchuk, Sherwood, Park, AB, $48,316; 12, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $48,134; 13, Kole Ashbacher, Arrowwood, AB, $47,342; 14, Kade Bruno, Challis, ID, $43,717; 15, Zeke Thurston, Big Valley, AB, $41,605; 20, Cole Elshere, Faith, SD, $25,569.

BULL RIDING: 1, Stetson Dell Wright, Milford, UT, $182,476; 2, Josh Frost, Randlett, UT, $125,783; 3, Sage Kimzey, Salado, TX, $115,633; 4, Rosco Jarboe, New Plymouth, ID, $76,813; 5, Jeff Askey, Athens, TX, $75,732; 6, Garrett Smith, Rexburg, ID, $70,040; 7, Lukasey Morris, Union City, OK, $66,414; 8, Trey Kimzey, Strong City, OK, $58,161; 9, Ky Hamilton, Australia, $55,851; 10, Ernie Courson, Okeechobee, FL, $51,732; 11, Bubba Greig, Estherville, IA, $50,629; 12, Maverick Potter, Waxahachie, TX, $50,410; 13, Cole Fischer, Jefferson City, MO, $47,798; 14, JR Stratford, Byers, KS, $46,251; 15, Clayton Savage, Banner, $45,836.

STEER WRESTLING: 1, Hunter Cure, Holliday, TX, $75,506; 2, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $67,468; 3, Tristan Martin, Sulphur, LA, $54,923; 4, J.D. Struxness, Milan, MN, $47,510; 5, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $41,559; 6, Tanner Brunner, Ramona, KS, $38,145; 7, Payden McIntyre, Douglas, $37,626; 8, Dalton Massey, Hermiston, OR, $36,907; 9, Ty Erickson, Helena, MT, $36,839; 10, Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID, $35,060; 11, Jesse Brown, Baker City, OR, $34,186; 12, Will Lummus, Byhalia, MS, $33,833; 13, Timmy Sparing, Helena, MT, $33,778; 14, Dakota Eldridge, Elko, NV, $33,186; 15, Rowdy Parrott, Mamou, LA, $32,953.

TIE-DOWN ROPING: 1, John Douch, Huntsville, TX, $97,204; 2, Shad Mayfield, Clovis, NM, $77,930; 3, Tyler Milligan, Pawhaska, OK, $73,070; 4, Tuf Cooper, Decatur, TX, $67,267; 5, Marty Yates, Stephenville, TX, $63,383; 6, Haven Meged, Miles City, MT, $54,705; 7, Ty Harris, San Angelo, TX, $51,777; 8, Kincade Henry, Mount Pleasant, TX, $51,267; 9, Zack Jongbloed, Iowa, LA, $46,212; 10, Cooper Martin, Alma, KS, $44,273; 11, Quade Hiatt, Canyon, TX, $43, 254; 12, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $43,008; 13, Michael Otero, Millsap, TX, $33,855; 14, Cory Solomon, Prairie, TX, $33,547; 15, Lane Livingston, Seyour, TX, $33,457; 16, Riley Pruitt, Gering, NE, $31,897.

TEAM ROPING (HEADERS): 1, Kaleb Driggers, Hoboken, GA, $84,058; 2, Clay Tryan, Billings, MT, $71,069; 3, Andrew Ward, Edmond, OK, $54,627; 4, Lightning Aguilera, Athens, TX, $47,602; 5, Cody Snow, Los Olivos, CA, $42,691; 6, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $42,292; 7, Jake Orman, Prairie, MS, $40,108; 8, Jr. Dees, Aurora, SD, $38,502; 9, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $38,467; 10, Clay Smith, Broken Bow, OK, $38,005; 11, Chad Masters, Cedar Hill, TN, $36,553; 12, Cory Kidd, Statesville, NC, $35,202; 13, Coleman Proctor, Pryor, OK, $34,327; 14, Riley Minor, Ellensburg, WA, $33,325; 15, Jeff Flenniken, Caldwell, ID, $29,370.

TEAM ROPING (HEELERS): 1, Junior Nogueira, Spain, $84,050; 2, Jake Long, Coffeyville, KS, $71,069; 3, Buddy Hawkins, Columbus, KS, $54,627; 4, Jonathan Torres, Ocala, FL, $46,058; 5, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $42,691; 6, Travis Graves, Jay, OK, $42,292; 7, Brye Crites, Welch, OK, $39,580; 8, Levi Lord, Sturgis, SD, $38,219; 9, Joseph Harrison, Marietta, OK, $38,029; 10, Jeremy Buhler, Arrowwood, AB, $37,324; 11, Jade Corkill, Fallon, NV, $37,261; 12, Lane Mitchell, Bolivar, TN, $36,002; 13, Logan Medlin Tatum, NM, $34,327; 14, Brady Minor, Ellensburg, WA, $33,325; 15, Paul Eaves, Ionedell, MO, $32,015.

BARREL RACING: 1, Jordon Briggs, Tolar, TX, $95,915; 2, Hailey Kinsel, Cotulla, TX, $72, 551; 3, Wenda Johnson, Pawhuska, OK, $60,497; 4, Dona Kay Rule, Minco, OK, $56,119; 5, Sissy Winn, Chapman Ranch, TX, $55,588; 6, Brittany Pozzi-Tonozzi, Lampasas, TX, $49,035; 7, Shannon McReynolds, La Luz, NM, $40,787; 8, Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX, $40,418; 9, Emily Beisel, Weatherford, TX, $39,018; 10, Stevi Hillman, Weatherford, TX, $36,570; 11, Kassie Mowry, Dublin, TX, $34,350; 12, Emma Charleston, Reeds, MO, $32,785; 13, Margo Crowther, North Fort Myers, FL, $32,604; 14, Bayleigh Choate, Fort Worth, TX, $30,740; 15, Jimmie Smith, McDade, TX, $30,710.

BREAKAWAY ROPING: 1, Erin Johnson, Fowler, CO, $50,250; 2, Kelsie Domer, Dublin, TX, $42,193; 3, Martha Angelone, Stephenville, TX, $41,095; 4, Lari Dee Guy, Abilene, TX, $39,8-5; 5, JJ Hampton, Stephenville, TX, $32,076; 6, Cadee Williams, Weatherford, TX, $32,017; 7, Shelby Boisjoli, Stephenville, TX, $26,710; 8, Samantha Fulton, Miller, SD, $23,671; 9, Laramie Johnson, Shreveport, LA, $22,516; 10, Taylor Engesser, Spearfish, SD, $22,120; 11, Taylor Munsell, Alva, OK, $21,235; 12, Amber Crawford, Boyd, TX, $19,616; 13, Hope Thompson, Abilene, TX, $19,160; 14, Josie Conner, Iowa, LA, $18,895; 15, Amanda Coleman, Stephenville, TX, $17,828.

Inside

PRCA world standings. Page B2

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